Taxisjåføren i Bendtner-saken fikk sparken

ntbsport

Rosenborg stiller seg bak Bendtner og gjør det klart at Bendtners arbeidsforhold i klubben ikke påvirkes av voldsdommen, selv om klubben beskriver hendelsen som «alvorlig» og «uheldig». Dantaxi har derimot valgt å sparke sjåføren, selv om han ble frifunnet i retten.

– Basert på sjåførens egen forklaring i retten, det videomateriale som ble framlagt og vår interne undersøkelse av forløpet, må vi konstatere at han ikke har overholdt viktige bestemmelser i vår servicemanual (etiske reglement), skriver taxiselskapet til avisen BT.

– Uttalelser sjåføren kom med, og som ble avspilt i retten, er for oss uakseptable.

Dantaxi meddelte allerede dagen for domsavsigelsen at man ville undersøke sjåførens oppførsel, og han ble innkalt til en samtale. Selskapet sa da i en pressemelding at man ville fastslå om han hadde brutt påbudet om å «unngå grenseoverskridende oppførsel».

I retten kom det blant annet fram at sjåføren ropte «ludder» etter Bendtners kjæreste.

Sjåførens forsvarer Mette Grith Stage mener at sparkingen er dypt urimelig.

– Jeg har forståelse for at man som taxisjåfør skal snakke pent til kundene, men her er det en situasjon hvor han ble voldsomt provosert, og da reagerte han verbalt ved å rope ukvemsord, sier hun til BT.

– Jeg finner det støtende at han etter å ha blitt frifunnet likevel får sparken og blir den store taperen i denne saken.

(©NTB)