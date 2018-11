Kruttsterkt comeback av Lillehammer da topplagene tapte

ntbsport

Storhamar og Vålerenga toppet tabellen foran torsdagens kamper, men havnet begge i trøbbel.

Vålerenga fikk riktignok en rakettstart i hjemmemøtet med Lillehammer, og så nærmest ut til å ha avgjort kampen allerede etter første periode. Da ledet serietoeren 3-0 etter to scoringer av Rasmus Ahlholm og én av Stefan Espeland.

I en enda mer målrik midtperiode kom imidlertid gjestene fryktelig tilbake. To scoringer av Austin Cangelosi bidro sterkt til at det plutselig sto 5-5 etter to perioder.

I tredje periode fortsatte Lillehammer offensiven og tok ledelsen 6-5 da Alexander Reichenberg scoret drøyt sju minutter ut i perioden. Tre minutter før full tid satte Austin Cangelosi inn sitt tredje mål for dagen og punkterte oppgjøret.

Morley avgjorde

Med seieren klatret Lillehammer forbi Vålerenga og til tredjeplass på tabellen.

Serieleder Storhamar kom skjevt ut hjemme mot Stavanger med baklengsmål allerede etter ett minutt og 14 sekunder. Lars Christian Rødne sendte gjestene i ledelsen.

Deretter snudde Simen Edvardsen og Aaron Irving kampen for hjemmelaget i Hamar OL-amfi, før Stavanger igjen kom à jour etter en scoring av Philip Lane.

Avgjørelsen falt ett minutt og sju sekunder før slutt. Da ble David Morley matchvinner for Stavanger og sendte siddisene opp på andreplass på tabellen. Kun poenget skiller opp til serieleder Storhamar.

Enkel Frisk-seier

Frisk Asker klatret til femteplass med 3-0-seier over Ringerike. Hjemmelaget gjorde kort prosess med gjestene fra Buskerud med to mål i åpningsperioden samt et tredje tidlig i den andre.

Mikkel Christiansen, Petter Kristiansen og Magnus Geheb sto bak scoringene. I tredje periode fastsatte Mikkel Christiansen sluttresultatet til 4-0.

Ringerike er tabelljumbo i eliteserien.

(©NTB)