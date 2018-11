Zuccarello på tribunen da New York Rangers seiret

ntbsport

New York Rangers jaktet – og fikk – sin sjette strake seier på hjemmebane da de møtte Dallas Stars på Madison Square Garden. Også denne gang ble kampen spilt uten Zuccarello på banen.

Nordmannen, som har tre mål og sju assist så langt denne NHL-sesongen, har slitt med en lyskeskade. Mandagens kamp tilbrakte han på tribunen, i likhet med forrige kamp mot Florida Panthers. På grunn av skaden er det derfor høyst usikkert om han rekker New York-derbyet mellom Rangers og Islanders onsdag.

Det ble en målfattig første periode da Rangers og Dallas Stars møttes på New York-arenaen, i stor kontrast til andre periode.

Drøye to minutter ut i andre periode scorer Dallas Stars-spilleren Tyler Seguin kampens første. Om lag sju minutter senere utligner Rangers med en nettkjenning signert Jimmy Vesey.

Fire og et halvt minutt ut i tredje periode kom Rangers med nok en scoring, denne gang av Filip Chytil. Han sørget for kamps siste mål, som altså ga laget hans sin sjette strake hjemmeseier. Rekorden for antall hjemmeseire på rad for Rangers er åtte, som ble satt i forrige sesong, ifølge NHL.

Rangers ligger 2. plass i Eastern Division etter 21 spilte kamper, med elleve seire og åtte tap. I tillegg har de to poeng fra kamper som har gått videre til forlenging, men endt i tap for New York-laget.

