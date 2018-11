Tre kampers karantene for Coly

ntbsport

Det bekrefter Norges Fotballforbunds disiplinærutvalg tirsdag.

Aliou Coly og Kristiansund beklaget episoden der Coly plantet en albue i Branns Taijo Teniste, og klubben forventet at Coly måtte sone karantene.

Dommen fra utvalget ble tre kampers karantene. Beklagelsen ble funnet formildende.

– Kristiansund har på vegne av spilleren kommet med en uttalelse i saken. Spilleren/KBK hevder han er delvis ute av balanse da situasjonen skjedde fordi han måtte rive seg løs fra en annen Brann-spiller. Disiplinærutvalget ser i likhet med Påtalenemnda at Coly blir holdt noe i forkant av en annen Brann-spiller og at Coly ikke er helt i balanse i det han river seg løs, skriver utvalget.

– Men at Coly løfter albuen opp i en slik høyde, fremstår ikke som en naturlig handling for å gjenvinne balansen. Det kan heller ikke anses som en naturlig manøver for å starte et løp i bakrom, som spilleren og klubben har vist til. Coly må selv ta konsekvensene av at han opptrer uaktsomt på denne måten, fortsetter det.

Kristiansund spiller borte mot Lillestrøm i siste serierunde.

Lowe også utestengt

Starts Damion Lowe må også ta tidlig juleferie. Forsvarsspilleren må sone to kampers karantene for å ha slått mot Rosenborgs Birger Meling.

– Start har anført at armbevegelsen utelukkende ble utført for å løsrive seg fra en motspiller med fokus på å skjerme ballen av banen og at situasjonen var en rutinemessig behandling av slike situasjoner, sier utvalget.

– Disiplinærutvalget presiserer at en spiller har ansvar for egne handlinger i situasjoner – uavhengig av hvor rutinemessig situasjonen er. Når Lowe er uaktsom og faktisk ender opp med å slå motspilleren i ansiktet, må han ta konsekvensen av det.

Start spiller for eliteserieeksistens i siste serierunde mot Haugesund.

