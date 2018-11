Kombinert-Moan får verdenscupsjanse i Ruka

ntbsport

Moan har stått utenfor NSF-regi i sesongoppkjøringen. På Beitostølen i helgen signerte han utøverkontrakten som gjør at ham til landslagsløper denne sesongen.

– Det er kjempebra at Magnus er tilbake på landslaget, og det har vært spennende å følge ham utenfor laget i sesongoppkjøringen. Magnus kan i vinter vinne sin åttende medalje på rad i VM i Seefeld og kan igjen bli historisk. Det er ingen tvil om at Magnus har betydd mye for kombinert de siste 15 årene, sier sportssjef for kombinert i Norges Skiforbund, Ivar Stuan.

Disse stiller også i Ruka: Jørgen Graabak (Byåsen), Jan Schmid (Sjetne), Espen Andersen (Lommedalen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Magnus Krog (Høydalsmo), Einar Lurås Oftebro (Jardar).

(©NTB)