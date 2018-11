Ber om livstid for mann etter bombeangrep mot Dortmunds spillerbuss

ntbsport

Mannen står nå tiltalt for 30 drapsforsøk og for å ha forårsaket eksplosjonen i april 2017.

Ifølge politiet plasserte den russiskfødte mannen tre sprengladninger i en hekk i nærheten av hotellets parkeringsplass i Dortmund.

Den tiltalte hevder han ikke hadde intensjon om å ta livet av noen, men aktor i saken mener derimot at mannens mål var å ta livet av så mange spillere som mulig.

Påtalemyndigheten mener at 28-åringen hadde økonomiske motiver for angrepet. De mener den tiltalte mannen tok opp et stort lån rett før angrepet, for deretter å kjøpe aksjeopsjoner for over 700.000 kroner i den tyske fotballklubben.

28-åringens håp var at angrepet mot spillerbussen ville føre til et kraftig kursfall, noe han ville ha tjent store penger på.

Én spiller og én politimann ble såret da tre sprengladninger gikk av ved spillerbussen til det tyske Bundesliga-laget. Spillerne var på vei til stadion for å spille mesterligakamp mot Monaco da angrepet fant sted.

Dommen i saken er ventet neste uke.

