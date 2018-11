Sundby tror høyde-nei bidro til åpningssuksess

ntbsport

Søndag la Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Sundby og Hans Christer Holund beslag på de fire første plassene på 15-kilometeren i fri teknikk på Beitostølen. Allroundlandslagets dominans var med andre total.

Konfrontert med den kruttsterke laginnsatsen, trekker Sundby på smilebåndet overfor NTB.

– Vi har droppet høydetrening, vet du, smiler landslagsveteranen med henvisning til at ingen av de fire i toppen av søndagens resultatliste har vært i høyden i høst.

– Du mener det er forklaringen?

– Jeg skal ikke si det, men jeg sier at det som er problemet med høydetrening, er at man legger igjen like mange lik i høyden som man kommer hjem med vinnere. Dropper man det, fjerner man en usikkerhetsfaktor og en risikofaktor, svarer Sundby.

Historisk bra

Debatten rundt høydetrening har gått i langrenns-Norge i oppkjøringen til den kommende VM-sesongen. Da landslaget i oktober reiste på sitt sedvanlige høydeopphold til Val Senales, var langt færre utøvere med enn vanlig.

Sundby mener det har bidratt til de sterke resultatene på Beitostølen.

– Se på hvordan denne helgen har vært. Laget har prestert historisk bra på Beitostølen kontra hva som har vært tidligere. Ergo har vi lagt igjen hakket færre lik i høyden enn før. Jeg mener det er én faktor til at vi er mer stabile, sier 34-åringen – og tilføyer:

– Så kan det hende at vi har fjernet en prosent eller to på toppen av én eller to løpere, det vet vi ikke, men jeg mener resultatene viser at vi har gjort en god jobb internt, har en fantastisk sterk treningsgruppe og kjørt litt «safere» inn i sesongen enn før.

Også på fredagens 15 kilometer i klassisk stil la allroundlandslagsløperne beslag på seks av de åtte fremste plassene. Emil Iversen var blant dem som var med i toppen da, og han var i motsetning til lagkameratene på høydesamling i Val Senales i oktober. Der ble han riktignok magesyk.

I rute

Fjerdeplass i klassisk og tredjeplass i skøyting ble fasiten for Sundby etter åpningshelgen. Det var veteranen mer enn godt fornøyd med.

Best svar fra kroppen fikk han i fri teknikk søndag.

– Dette var et bra knepp opp sammenlignet med fredagen. Jeg føler meg piggere og ble litt hissig i starten. Det fikk jeg smake litt. Totalt sett likevel en bra stigning fra fredagen, oppsummerte han.

– Er du der du håpet å være denne helgen?

– Det har vært vanskelig å håpe på så mye, for jeg har rett og slett vært ganske ræva i sommer og høst. Det og da skulle plassere seg selv er ikke så lett, så jeg gikk inn i denne helgen litt i blinde. Jeg var slakkere enn tenkt på fredag og bedre i dag. Men totalt sett er jeg der jeg har lyst til å være, sa Sundby.

Nå ser han optimistisk på neste helgs verdenscupåpning i Finland.

– Pila går litt riktig vei, og at jeg er i ålreit rute. Jeg har fortsatt mye å gå på fram til neste helg, og det må man ha for å kjempe med de beste. Jeg har faktisk gode forhåpninger foran de tre neste helgene, sa han til NTB.

I Kuusamo får han måle krefter og se styrkeforholdet mot de beste utenlandske løperne som har vært i høyden i sesongoppkjøringen.

