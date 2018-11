Maars Johnsen og Johansen usikre før Kypros-kampen

ntbsport

Johnsen pådro seg en ankelskade i 1-1-kampen mot Slovenia fredag, der han utlignet for Norge i sluttminuttene. Nederland-proffen har fortsatt tydelig smerter når han tråkker på høyrefoten og er et stort spørsmålstegn før kampen mot Kypros mandag. Trolig spiller han ikke.

– Han skulle absolutt ikke trene i dag, og det er tvilsomt om han kan spille, sa landslagssjef Lars Lagerbäck om spissen.

Også lagkaptein Johansen er et spørsmålstegn før kampen som avgjør om Norge blir gruppevinner i nasjonsligaen.

– Jeg har slitt i to-tre uker med en kjenning i låret, og det ble ikke bedre etter fredagens kamp og flyturen hit. Jeg ble enig med Lars om å «rehabbe» i dag, så får vi se hvordan det blir i morgen, sa Fulham-spilleren på pressekonferansen etter treningen, som ble stengt for utenforstående etter 20 minutter.

Tarik Elyounoussi, som også har slitt med låret under samlingen, var også til stede.

– Kroppen kjennes bra. Det var en fin flytur, og jeg har fått sovet ut. Det var en fin trening i sola, sa han.

Småirritert Lagerbäck

Stefan Johansen spilte en ganske svak kamp mot Slovenia og ble byttet ut, men Lagerbäck likte ikke spørsmål om kapteinens posisjon.

– Fotball er fascinerende slik. Dere vil ha overskrifter. Før hjemmekampen mot Kypros skulle dere ha Stefan ut. Så scoret han to mål og ble stor helt, men nå er han nede i dynga igjen. Det er jobben deres, og det må vi respektere, sa han med tegn til lett irritasjon.

Johansen selv forstår at det stilles spørsmål.

En million meninger

– Som jeg har sagt 1000 ganger: Fotball består av en million forskjellige meninger, og jeg er blitt såpass rutinert at jeg takler det bedre enn jeg gjorde for en del år siden. Dere skal få lov å mene det, sa han og medga at manglende kamprytme bidrar til at han ofte blir sliten og må byttes ut mot slutten.

– Det er nok en faktor at jeg ikke spiller så mye i klubblaget og ikke er i en rytme med å spille 90 minutter. Jeg skal være ærlig nok til å si at jeg begynner å kjenne det i beina når det har gått 60-70 minutter, sa Johansen, som har spilt fra start i alle årets ni landskamper, men er blitt byttet ut i de seks siste.

– Og så spiller jeg også på et godt landslag der det er stor konkurranse om plassene, la han til.

