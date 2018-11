Hegerberg målløs i den franske toppkampen

ntbsport

Etter ni strake seirer stoppet Lyons perfekte rekke i den franske hovedstaden søndag kveld. Shuang Wang ga PSG ledelsen etter et kvarter, men bare fire minutter etterpå ordnet Wendie Renard utligningen.

Det var tydelig at det var Frankrikes to klart beste lag som møttes. Både Lyon og PSG har pøst inn mål i høst, men i toppoppgjøret kom det ikke flere scoringer.

Ada Hegerberg sto med ni nettkjenninger på like mange ligakamper. Søndag greide hun ikke å få et nytt tilskudd på statistikken. Hun fikk heller ikke møte storesøsteren Andrine, som mistet kampen for PSG på grunn av en skade.

Lyon topper tabellen tre poeng foran Paris Saint-Germain.

(©NTB)