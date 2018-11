Tap for Blackhawks på hjemmebane

ntbsport

Det ble en målfattig første periode for lagene da de møttes på United Center i Chicago fredag kveld.

Kampens første mål kom drøye ti minutter ut i andre periode. Det var det Los Angeles-lagets spiller Tyler Toffoli som sto for.

Omtrent en hel periode senere, 2 minutter og 39 sekunder ut i tredje periode, løsnet det for hjemmelaget. Brandon Saad fikk assist fra canadieren Jonathan Toews og svensken Gustav Forsling og sikret derfor haukenes første mål.

Det ble bare to mål i ordinær spilletid under kampen. Derfor var det duket for straffesparkkonkurranse etter kampens tredje periode. Los Angeles Kings satte to av to straffer, mens Blackhawks' skudd ble reddet.

Nordmannen Andreas Martinsen fikk 9 minutter og 17 sekunder på isen.

