Klæbo slått i Beitostølen-prolog da Northug røk ut

De fleste trodde Klæbo kom til å være raskest gjennom kvalifiseringen på 1,2 kilometer i skøytesprint, men Tefre ville det annerledes.

– Det var tungt, men flotte forhold. Jeg traff veldig bra på valgene i løypa og fikk en bra tid, sa Tefre til NRK.

Førde-løperen slo OL-mesteren Klæbo med 1,12 sekunder. Emil Iversen på tredjeplass ble slått med 1,62.

– Det er ikke ofte det skjer, sa Tefre om at noen slår Klæbo i sprintprolog.

– Jeg kjenner at jeg gikk skiløp i går, men det var greit, sa Klæbo til NRK.

Kasper Stadaas, Finn-Hågen Krogh, Håvard Solås Taugbøl og Eirik Brandsdal utgjorde resten av topp sju.

Nummer 35

Northug var energisk i starten, men fikk det litt mot slutten og hadde ikke stor nok fart til å ta en av 30 kvartfinalebilletter.

Trønderen var i mål som nummer 28, og han lå en stund på den siste plassen som ville tatt ham videre, men til slutt ble han skjøvet nedover til 35.-plassen. Veteranen var 86/100 sekund fra avansement.

Northug ble fredag disket for å gjøre skøytetak under 15-kilometeren i klassisk. Med prologexiten er han ferdig med sesongåpningen på Beitostølen. Han går nemlig ikke søndagens distanserenn i fri teknikk.

Droppet intervjuer

Før helgen snakket Northug veldig ned egne sjanser for at han blir å se i verdenscupen med det første. Han gikk så langt som å si at skikarrieren kan være over før årsskiftet om ikke formen blir bedre.

Northug var ikke innom pressesonen for å gjøre intervjuer etter sprintprologen.

Neste helg går han trolig norgescuprenn på Gålå.

