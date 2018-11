Semb: Effektiviteten og bortekampene er utfordringen

ntbsport

Kypros skapte to sjanser i den første kampen, mens motstanderne i de tre siste måtte nøye seg med én hver. Bulgaria greide likevel å vinne, tross at det norske bortelaget hadde 3-1 i sjanser og 13-3 i avslutninger. Det er eneste norske tap i år, mot sju seirer.

– Det største forbedringspotensialet er å skape mer borte og å være mer effektiv. Sjansetallet imot er ekstremt lavt, og samlet sett er ikke motstanderne spesielt effektive med ett mål på fire kamper. Det er i egen effektivitet vi har mest å gå på. Fire mål på 20 sjanser er for lite, sier sportssjef Semb til NTB i slutten av et år hvor landslaget har møtt bare lag på «eget nivå».

– På Ullevaal er vi ubeseiret i ni kamper under Lars Lagerbäck, har vunnet de sju siste og holdt nullen seks ganger, men på bortebane er det en annen historie. Vi føler oss ganske trygge hjemme, men det største spørsmålstegnet er hvordan vi skal håndtere bortekampene.

Under Lagerbäck har Norge scoret i bare tre av åtte bortekamper. Alle de kampene ble vunnet, de fem andre tapt.

Fysikken tilbake

– Vi har et lag som er vanskelig å bryte ned, og som har et tydelig offensivt mønster. Det er et lag som løper mye og har fysikk og duellkraft. En periode hadde vi et veldig kortvokst lag, men nå er det igjen et norsk lag som med fysikk og styrke gjør det vondt for motstanderen, sier Semb, som er enig i at det var viktig da Ola Kamara og Bjørn Maars Johnsen i årets første kamp satte en ny standard for spissenes defensive jobb.

– Tarik fulgte opp mot Albania rett etterpå. Så hadde vi Josh (King) som ikke løp så mye før, men som i de siste kampene har løpt helt vanvittig mye, så du nesten lurer på om det er for mye til å være skarp nok i avslutningene, sier Semb.

– Alle spissene har skjønt at de er veldig viktige for laget defensivt. Det er de som starter presset, som legger til rette for at midtbanen og de bak skal bli gode. Det har vært en suksessfaktor for Lars også før, og gjenkjenningen fra Sverige og Island er veldig stor. Vi ligner veldig på Island i alt vi gjør.

Spent på trekning

Semb er spent på om landslaget greier å fullføre sin sterke sesong med to resultater som gir gruppeseier i nasjonsligaen, og han er veldig spent på trekningen til EM-kvalifiseringen, der Norge igjen får møte motstandere fra øverste hylle.

– Måten kampene i år er gjennomført på gir optimisme inn mot den ordinære EM-kvalifiseringen. Jeg tror Norge kan hevde seg veldig godt, men det betinger at vi ikke er griseuheldige i trekningen, sier han.

– Skulle vi trekke Spania eller Frankrike fra nivå 1, og kanskje Tyskland fra nivå 2 om de ramler ned dit, så kan forutsetningene være veldig redusert. Er vi derimot heldige, kan dette laget hevde seg veldig bra.

Trekningen foretas i Dublin 2. desember. De to beste i hver gruppe går til sluttspillet i 2020. Om Norge blir gruppevinner i nasjonsligaen vil laget være garantert en ekstra kvalifiseringssjanse dersom EM-billett ikke løses i den ordinære kvalifiseringen.

