Landslagets toppscorer Kamara klar for nye mål

Hans hattrick mot Australia i årets første kamp plasserer ham på topp av scoringslista, selv om han bare har spilt tre omganger med flagget på brystet i 2018.

– Jeg håper å score et par til, og om det gjør at vi blir gruppevinner i nasjonsligaen så blir det et bra landslagsår for meg, sier han til NTB.

Etter scoringsfesten mot Australia i mars håpet han å bite seg fast i troppen og være med i de viktige kampene, men han måtte vente lenge etter omgangen han spilte mot Panama i juni. Først til den siste av tre nasjonsligasamlinger fikk han innkalling fra Lars Lagerbäck.

– Jeg har alltid lyst til å være med på landslaget. Det har heldigvis gått veldig bra uten meg, men nå er jeg her. Det er viktige kamper som venter, og jeg skal bidra, sier Kamara før kampene mot Slovenia og Kypros som avgjør om Norge blir gruppevinner.

– Det står mye på spill, men det er slike kamper vi trenger å spille, der vi er nødt til å prestere. Det er alle gutta veldig innstilt på.

Vant, men forsvant

Kamara har spilt mange slike kamper i høst. Los Angeles Galaxy var langt fra sluttspillplass inntil et trenerskifte. Den siste drøye måneden var det vinn eller forsvinn hver gang, og laget innfridde helt til Kamara med to mål hadde ordnet 2-0-ledelse i den siste, avgjørende kampen mot Houston Dynamo. Så raknet det.

– Det raknet ordentlig, og det var veldig tungt, sier Kamara om 2-3-tapet som knuste sluttspilldrømmen.

Han mener at Galaxy kunne nådd langt i MLS-sluttspillet, kanskje gått hele veien.

– Mot slutten hadde vi seierspress i hver eneste kamp, og det er samme type utfordring som i sluttspillet. Vi hadde flyt, og derfor ble jeg ekstra skuffet. Jeg var ordentlig sur en uke. Jeg var ikke verdens mest morsomme fyr å være sammen med da, men nå har jeg lagt det bak meg.

Alt i alt er han veldig fornøyd med sin tredje sesong i MLS, og den første i Galaxy, der han endte med 14 scoringer.

Utfordrende og utviklende

– Jeg spilte fast hele tiden og fikk spille med veldig gode fotballspillere. Jeg spilte mye spiss, men også litt ving og tier, som var utfordrende. Likevel greide jeg å score et bra antall mål. For min del var det et veldig positivt år, sier han.

Han nevner Zlatan Ibrahimovic, Gio dos Santos, Jonathan dos Santos og Romain Alessandrini blant de mange gode spillerne han var omgitt av.

– Det var gøy, og det var utviklende å spille i uvante posisjoner. For meg var det viktig å score mål uansett hvor jeg spilte, og det var en utfordring jeg måtte ta psykisk. Jeg greide å omstille meg veldig godt og scoret 14. Jeg ville helst hatt tre-fire til for å være ordentlig fornøyd, men det er et bra antall, og nå begynner jeg å nærme meg 50 MLS-mål på tre år (har 48 i grunnserie og ett i sluttspill). Det er bra, sier han.

Bra er det også å bli Norges toppscorer i det som tegner til å bli et nesten historisk godt år for landslaget. Men også der vil Kamara helst ha noen mål til, og det toget har ennå ikke kjørt.

