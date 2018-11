ntbsport

Gangnes pådro seg en alvorlig kneskade (den fjerde i karrieren) for ett år siden. Han har ikke hoppet siden. Tidligere i høst var signalene rundt ham bra, men så pådro han seg en lårskade.

– Kenneth er for tiden i en periode med fysisk trening, men jeg har et håp om at han kan hoppe igjen om et par uker, sa landslagstrener Alexander Stöckl på en presseseanse tirsdag.

Verdenscupen starter denne uka i den polske byen Wisla.

