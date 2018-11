Narvik innstilt som Norges VM-kandidat

ntbsport

Det ble bekreftet under et åpent styremøte i Norges Skiforbund på Ullevaal stadion mandag.

Dermed ble nasjonalanlegget på Hafjell og Kvitfjell vraket.

– Narvik vil kunne gi en spektakulær opplevelse som ingen andre byer kan gi. Jeg er glad for at også de sportslige ansvarlige ser at Narvik vil kunne gi et VM som verden ikke har sett før. Gratulerer til Narvik for at de nå har vunnet første delmål i å kunne gi det beste verdensmesterskapet i alpint noensinne, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Enstemmig

Det er en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Skiforbund, og ledet av Terje Lund, som har vurdert de mulige norske kandidaturene til å være VM-vert i 2027. Det er en enstemmig gruppe som har innstilt Narvik som arrangør.

– Begge søknadene hadde stått seg som søknader til FIS, sa Lund under presentasjonen.

– Jeg er veldig imponert over begge søknadene, la han til.

Avstander

Det ble lagt stor vekt på Hafjell- og Kvitfjells interne avstander, mot Narviks ene arena.

– Vi må finne en kandidat som skiller seg ut, sa Lund, som pekte på unike naturomgivelser. Narvik har også i sine planer at store deler av innlosjeringen skal skje ved havnbaserte cruiseskip.

Narvik skiller seg økonomisk fra Hafjell/Kvitfjell, ved at det koster mellom 500-600 millioner, mot 100 millioner i Hafjell/Kvitfjell. På grunn av finansieringsplanene ble dette ikke avgjørende.

Om én uke bestemmer styret i Skiforbundet seg for om det skal søke alpin-VM med Narvik eller Hafjell/Kvitfjell som arrangør. Deretter må søknaden godkjennes på Skitinget, før FIS skal inn og velge hvem det vil ha som arrangør.

