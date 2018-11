Viking og Mjøndalen opp til eliteserien, Aalesund må spille kvalifisering

ntbsport

Det skulle til slutt bli Aalesund, som ledet serien fra 4. til 24. serierunde, som måtte si fra seg direkte opprykk helt på tampen. Både Viking, toer Mjøndalen og treer AaFK vant sine kamper i siste runde søndag.

Drøyt ti minutter før slutt i Stavanger så det ut til at det skulle ende med tredjeplass på Viking selv om laget presset på for et ledermål. Publikums bønn ble imidlertid hørt da Tommy Høiland vendte opp og dunket inn 2-1 i det 79. minuttet.

Seks minutter senere trygget Zymer Bytyqi seieren – og opprykket – da han satte inn 3-1.

Johnny Furdal hadde sendt vertene i ledelsen etter 21 minutter foran et fullsatt Viking stadion. Etter halvtimen kvitterte Shuaibu Ibrahim for gjestene etter en keepertabbe av Iven Austbø, og den stillingen sto seg helt til Høiland ble dagens helt i Stavanger.

Occean-dobbel

I Florø brukte spissveteranen Olivier Occean sju minutter i første omgang på å sikre opprykk for Mjøndalen. Han gjorde 1-0 på pasning fra William Sell etter halvtimen og doblet ledelsen kort etter.

Florø, som allerede var nedrykksklar, hadde ikke stort å svare med på eget gress.

Aalesund gjorde også jobben på bortebane søndag selv om det skulle ta en stund før det løsnet mot Strømmen.

Først etter 56 minutter kom scoringen, nesten selvsagt, ved islendingen Holmbert Fridjonsson som dermed endte sesongen på 19 seriemål. Fridjonsson satte ballen inn etter en lekker pasning til Oddbjørn Lie.

Nest-Sotra får kvalifiseringssjanse

Kongsvinger endte på 8.-plass som følge av tapet mot Viking og får ikke spille kvalifisering om en plass i Eliteserien 2019. Det skal i stedet Aalesund, Sogndal, Ull/Kisa og Nest-Sotra.

I bunnen ble det Åsane som endte på kvalifiseringsplass etter 0-1 borte mot Nest-Sotra. Bergenslaget skal ut mot KFUM Oslo i kvalifisering om en plass i 1. divisjon neste sesong.

Notodden slo seriefirer Sogndal og tok seg opp til 12.-plass på tabellen, mens også Jerv får fornyet kontrakt tross et sent 0-1-tap mot Tromsdalen i siste runde.

Tabelljumbo Levanger rykker direkte ned sammen med Florø.

(©NTB)