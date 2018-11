Skiller kun ett poeng mellom flere lag i toppen av La Liga

ntbsport

Det er tett i toppen av La Liga etter helgens liga-runde. Real Madrid, som lå på en sjetteplass foran oppgjøret mot Celta søndag ligger nå fire poeng bak Barcelona, men rykket ikke opp plasseringsmessig.

Real Madrid tok ledelsen på bortebane etter omlag 20 minutter, takket være Karim Benzema. Scoringen kom som et resultat av fint spill av Luka Modric. Gjestenes ledelse ble doblet da Gustavo Cabral sendte ballen i eget netter etter cirka kvarteret spilt i andre omgang. Fem minutter senere kom reduseringen for Celta ved Hugo Mallo.

Like før ordinær tid fikk Rea Madrid straffe. Den tok Real Madrids kaptein Sergio Ramos seg av og økte ledelsen til 3-1. Og i kampens siste minutt var Ramos involvert i nok en Real Madrid-scoring. Kapteinen leverte pasningen til Dani Ceballos som sørget for 4-1 til gjestene.

På overtid fikk hjemmelaget pynte på resultatet til 2-4 ved Brais Mendez.

Seieren er den andre seieren på rad i La Liga under lagets nye trener Santiago Solari. Laget vant også stort i mesterligaen i midtuken.

Målrikt oppgjør på Camp Nou

Betis gikk opp i ledelsen mot Barcelona da Junior Firpo dundret ballen i mål etter 20 minutter. Ti muntter senere økte gjestene ledelsen til 2-0 ved Joaquín Sánchez Rodríguez. Etter hvilen ble Barcelona tildelt straffespark, og Lionel Messi var sikker fra ellevemeteren. Argentineren reduserte for vertene og holdt hjemmelaget inne i kampen.

Det gikk ikke mange minuttene før Betis nok en gang fikk nettkjenning. Giovani Lo Celso økte ledelsen til 3-1. Men kampen var for all del ikke over, og Barcelona ga alt i jakten på redusering. I kampens ti siste minutter fikk de betalt for arbeidet. Arturo Vidal med Barcelona-redusering til 2-3.

Men bare tre minutter etter reduseringen, var Betis igjen farlige foran mål. Sergio Canales økte igjen gjestenes ledelse før Barcelona fikk en trøstescoring helt på tampen. Til tross for at Messi var tilbake fra skade og sørget for sin andre for kvelden, tapte Barcelona overraskende mot Betis.

Alavés med i toppen

Med tap for liga-lederen var det flere lag som kunne hente poeng i toppen. I Vitora tok Alavés i mot Huesca. Alavés hadde aldri tapt hjemme mot Huesca i La Liga, og kampen søndag endret ikke den gode hjemmestatistikken.

Det var imidlertid gjestene som kom best i gang og tok ledelsen ved Moi Gómez. Men vertene sikret seieren 2-1 etter scoringer av Jony Rodríguez og Rubén Sobrino. Dermed står Alavés nå med 23 poeng, mens Barcelona har 24.

I de øvrige kampene vant Sevilla 2-1 over Espanyol, og sikret tre viktige poeng. De står også nå med 23 poeng. Rayo Vallecano spilte uavgjort mot Villarreal.

