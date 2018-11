Stopp for Høgmo og FFK i opprykkskamp

ntbsport

Oslo-laget vant den første av de to kvalifiseringskampene fra 2. divisjon 3-0 og la dermed et solid press på Høgmos lag foran lørdagens returkamp i Fredrikstad.

FFK var avhengig av en god start og et tidlig mål i kampen og tok som forventet kontroll fra start. Det var også vertene som hadde mest ball i første omgang, men gjestene fra Oslo forsvarte seg godt og hindret FFK i å skape de store sjansene. KFUM holdt nullen til pause, og Fredrikstad var dermed nødt til å score minst tre mål i andre omgang.

Etter pausen var vertene nær å ta ledelsen da innbytter Kjell Rune Sellin kom seg fri på høyresiden og la ballen ut i 16-meteren til FFK-kaptein Eirik Mæland. Ballen rullet videre til Joona Veteli som fyrte av, men skuddet havnet like utenfor KFUM-målet.

Utover i andre omgang virket FFK å ha forstått alvoret. Vertene skrudde opp tempoet, men slet med å komme seg igjennom forsvaret til KFUM.

I det 70. minuttet var Fredrikstad nok en gang nær ledelse, igjen ved Veteli, som dunket til fra distanse. KFUM-keeper Knut André Skjærstein ga retur, og Sellin var svært nære å sende vertene opp i ledelsen, men Oslo-laget slapp med skrekken.

I det kampen passerte 80 minutter satt det endelig for vertene. Etter mye klabb og babb i feltet kunne FFK juble for den etterlengtede scoringen ved Andreas Aalbu. Med ti minutter pluss tilleggstid igjen var Fredrikstad fremdeles nødt til å ha to mål. En oppgave som viste seg å bli svært vanskelig.

Vertene var aldri i nærheten av å score to mål på den korte tiden. I stedet var det KFUM som trygget sammenlagtseieren i Fredrikstad. Håkon Stavrum fikk stå alene på fem meter og kunne utligne for gjestene i det 87. minuttet. Dermed var Fredrikstad nødt til å score ytterligere tre mål, en umulig oppgave for Per Mathias Høgmos menn.

FFK, som tidligere i sesongen har spilt kamper for fulle tribuner, fikk ikke mye hjelp fra de få som hadde møtt opp på Fredrikstad Stadion i regnværet. Dagens tilskuertall var 2116.

KFUM vant 4-1 sammenlagt og møter laget som ender på 14.-plass i 1. divisjon i kvalifiseringsfinalen.

