Emosjonell retur til hjemmebanen for Leicester

ntbsport

Ingen av lagene klarte å få nettsus, men kampen vil gå inn i minnebøkene av andre grunner.

Oppgjøret var det første på "revenes" hjemmebane etter at Srivaddhanaprabha og fire andre personer omkom i en helikopterulykke ved stadion etter hjemmekampen mot West Ham 27. oktober.

Før oppgjøret gikk Leicester-spillerne sammen med tusenvis av supportere fra sentrum til stadion. Inne på stadion ble Srivaddhanaprabha hedret for sitt arbeid med å føre klubben opp fra nivå to og bidra til det sensasjonelle Premier League-gullet i 2016. Publikum var tydelig preget under minnemarkeringen.

Leicester ønsket å hedre Srivaddhanaprabha med tre poeng, men tverrliggeren og en redning på streken gjorde at Burnley fikk meg seg ett poeng hjem til Nordvest-England.

Rondón strålte for Newcastle

Skadeplagede Joshua King var ikke med da Bournemouth gjestet Newcastle.

Salomón Rondón har slitt med å finne nettmaskene etter overgangen fra West Bromwich i sommer, men mot Bournemouth løsnet det helt for venezuelaneren.

Spissen ble dagens mann med to scoringer i 2-1-seieren og sikret Newcastles andre seier for sesongen. 29-åringen strålte og var nær å fullføre et hattrick ved flere anledninger.

Jefferson Lerma scoret for gjestene langt inni overtiden i første omgang. Det ble lagt til hele åtte minutter etter at Adam Smith måtte ha langvarig behandling for en stygg kneskade.

Uavgjort for Mois lag

Mohamed "Moi" Elyounoussi satt hele kampen på benken da Southampton og Watford spilte 1-1. Manolo Gabbiadini sendte vertene i føringene, men José Holebas sikret poengdeling. Charlie Austin trodde han doblet ledelsen på stillingen 1-0, men scoringen ble feilaktig annullert for offside.

Poengdeling ble det også da Huddersfield tok imot West Ham. Poengjagende Huddersfield tok en tidlig ledelsen med Alex Pritchard, men Felipe Andersón banket inn 1-1 etter mye klabb og babb i feltet kvarteret før slutt.

Sol Bamba ble matchvinner da Cardiff slo Brighton 2-1 på overtid i tidligkampen lørdag.

(©NTB)