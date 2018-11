Carlsen presset i ny VM-remis

ntbsport

Seier var aldri i siktet for Carlsen lørdag. I stedet havnet han på defensiven, tok seg lange tenkepauser og trøblet med å finne motsvar på Caruanas lynkjappe spill.

- Dette var ikke så veldig bra. Jeg ble litt overrasket i åpningen. Jeg trodde at jeg skulle ha sjansen på å skaffe meg en liten fordel, men så hadde jeg plutselig feilberegnet litt, og da måtte jeg bare gå for remis, sa Carlsen til NRK.

- Det var ikke noen muligheter i stillingen lenger. Jeg er ikke fornøyd, men det er bedre enn å tape, la den regjerende verdensmesteren til.

Brukte mye tid

Med remis etter 47 trekk står det 1-1 sammenlagt etter to VM-partier. Fredag hadde Carlsen en stor sjanse til å vinne åpningspartiet med svarte brikker, men den regjerende mesteren greide ikke å sette inn nådestøtet. Caruana slapp av kroken og et maratonparti på sju timer endte med poengdeling.

Carlsen brukte nesten én time mellom det 11. og 17. trekket. Til sammenligning hadde Caruana da et tidstap på bare 16 minutter totalt i partiet.

Med 22 trekk igjen før tidskontrollen var det hele 50 minutter forskjell i Caruanas favør. En stund sto Carlsen i fare for å havne i tidsnød, men til slutt kom han seg greit opp til 40 trekk.

Sju trekk senere ble det remis.

- Jeg hadde fordelen hele veien. Jeg var bedre forberedt og hadde en litt bedre posisjon. Det føltes trygt, og jeg risikerte aldri å tape kampen. Samtidig følte jeg ikke at jeg hadde skikkelige seierssjanser, sa Caruana til NRK.

Bommet

Carlsen unngikk såkalt russisk åpning da han flyttet dronningbonden i partiets første trekk. Med det nektet han Caruana å bruke det som er amerikanerens mest vanlige forsvar med svarte brikker.

Men det ble raskt klart at Caruana og hans sekundanter hadde forutsett dette. Carlsen måtte skikkelig i tenkeboksen da han skulle pønske ut sitt 11. trekk. Da brukte han 17 minutter på å finne ut av hva han skulle gjøre.

Mellom det 11. og 15. trekket forsvant nesten tre kvarter fra Carlsens sjakkur. På andre siden av brettet gjorde Caruana kjappe og presise valg. Det gjorde at amerikaneren tjente tid.

Skal på PL-kamp

Først i det 14. trekket tenkte Caruana mer enn 48 sekunder. Da gikk det med snaut fire minutter. Med suksess kjørte 26-åringen fra Florida på med sine godt kalkulerte forberedelser.

Den amerikanske stormesteren og sjakkskribenten Ian Rogers er overrasket over at Carlsen ikke utfordret Caruana mer.

– Han gikk for det trygge i stedet for det skarpeste alternativet. Dermed endte han opp med absolutt ingenting. Kanskje er det fordi han vil spille på det sikre i starten av VM-kampen, men dette var et viktig parti for Magnus til å sette press på en sliten Caruana. Det klarte han ikke i det hele tatt, sier den amerikanske stormesteren og sjakkskribenten Ian Rogers til NTB.

Søndag har spillerne VM-fri. Da skal Carlsen etter planen bruke hviledagen på å se Premier League-oppgjøret Chelsea – Everton på Stamford Bridge.

Førstemann til 6,5 poeng blir verdensmester. Blir sjakk-VM spilt fullt ut med 12 partier og deretter et omspill, er det ikke over før 28. november.

