WADA avkrefter aldersregel som ville stoppet Helleland

Fredag kveld nominerte regjeringen Hofstad Helleland som president i WADA. Barne- og likestillingsministeren er visepresident i byrået og manges foretrukne kandidat når britiske Craig Reedies takker for seg i 2019.

Det har derimot hersket tvil om 41-åringens muligheter til å stille som presidentkandidat. Ifølge rapportene skal det foreligge et forslag om å sette 45 år som minstealder for presidenten. Forslaget skulle diskuteres under et styremøte neste uke.

Etter Hofstads Hellelands kandidatur ble offentliggjort, har en WADA-talsmann annonsert at det ikke var noe slikt forslag til drøfting for hovedstyret. Det melder nyhetsbyrået DPA.

– WADA-reglene er klare. Det er ingen aldersrestriksjoner for presidentkandidater, og det vil ikke bli endret, sier talsmannen ifølge nyhetsbyrået.

