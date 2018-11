United-vending mot alle odds i Torino

ntbsport

Hjemmelaget var klart best i 85 minutter og ledet etter Ronaldos vakre scoring mot gamleklubben, men Juan Matas flotte frispark og et selvmål av Leonardo Bonucci i siste minutt vendte til borteseier for José Mourinhos menn, som nå er bare to poeng bak Juventus og bedre i innbyrdes oppgjør.

United var blitt reddet av keeper David de Gea og to ganger av målstolpene inntil Bonucci i det 65. minutt besluttet å slå en lang bakromspasning. Ronaldo stormet inn i feltet, lot ballen seile over hodet sitt og hogg til på volley da den dukket opp foran ham.

De Gea var sjanseløs akkurat som han hadde vært på de to stolpetreffene, men denne gang var flaksen oppbrukt.

Juventus ville vært klar for cupspillet selv med uavgjort, men fortsatte å skape sjanser etter scoringen. Så kom et sjokkerende sceneskifte i sluttminuttene, ved hjelp av smarte Mourinho-bytter. Mata skrudde et frispark i krysset før et frisparkinnlegg fra Ashley Young ble stusset videre av Marouane Fellaini og kriget i mål av en tidligere anonym Paul Pogba. Offisielt ble målet notert som selvmål av Bonucci.

– Ronaldos mål var vakkert. Han han straffe deg på mange måter, men vår vending gir oss masse selvtillit, for vi møtte et stort lag. Det var fem hyggelige minutter, der vi scoret på våre to siste sjanser. Slik er fotball, sa Mata.

Kjempesjanser

Juventus hadde tre enorme sjanser til å score ledermålet før Ronaldo traff blink.

I det 34. minutt viste De Gea klasse da Juan Cuadrados innlegg endret retning på Nemanja Matic og hadde kurs mot mål. Målvakten kunne enkelt stått på feil bein og vært sjanseløs, men han var lynhurtig nede, slengte ut armen og fikk neven på ballen.

Minuttet senere var han derimot sjanseløs på Sami Khediras avslutning etter at Ronaldo la inn fra høyre. Ballen smalt i stolpen langt utenfor De Geas rekkevidde.

Like sjanseløs var målvakten fem minutter ut i annen omgang, da Paulo Dybala fikk sikte seg inn med sin følsomme venstrefot. Han skrudde ballen i tverrliggeren helt oppe i krysset.

Sjansesløsingen ble kostbar for Juventus, som ikke lenger er trygg på å gå videre. Det er to poengs luke til Manchester United og fire til Valencia.

– Vi spilte bra, men vi må bli mer effektive. Jeg tror dette vil hjelpe oss i det lange løp. Vi må lære ikke å sovne, sa Juventus-trener Massimiliano Allegri.

Mourinho hisset for øvrig opp Juventus-fansen da han på provoserende vis holdt hånden bak øret etter sluttsignalet.

Etterlengtet fest i Valencia

Noen timer tidligere fikk Valencia-tilhengerne omsider oppleve en hjemmeseier. Carlos Solér var nest sist på de to første målene og scoret det tredje da Young Boys ble slått 3-1.

Valencia hadde ikke vunnet en eneste kamp på Mestalla tidligere i sesongen. Fem uavgjorte og et tap i La Liga og 0-2-tap mot Juventus i mesterligaen var den triste fasiten før onsdagens kamp, som holdt liv i håpet om Champions League-avansement.

21-årige Solér var den store spilleren, men han må dele æren med 22-årige Santi Mina, som scoret de to første målene.

Mina var på rett sted to ganger i første omgang og sørget for at Valencia gikk til pause med ledelse etter å ha scoret flere mål på en omgang enn i sine seks siste mesterligakamper til sammen. Han gjorde 1-0 på returen etter Solérs bakromsløp, vipp over keeper og stolpetreff i det 14. minutt og 2-1 på et bananinnlegg fra Solér i det 42. minutt.

Innimellom utlignet Roger Assalé. Han misset først en kjempesjanse da han ikke fikk stokket beina på åpent mål, men gjorde opp for seg med et skudd i hjørnet i det 37. minutt.

Solér punkterte kampen ti minutter etter pause da han både startet og avsluttet et hurtig angrep. Han spilte fram Rodrigo med et hælspark ved midtstreken, startet på et sugende løp og fikk ballen igjen. Mina dro på seg flere spillere inne i midten. Det skapte rom for Solér, som stormet inn i feltet og avsluttet selv, med et ustoppelig skudd.

Kvarteret før slutt fikk Young Boys-spiller Sékou Sanogo direkte rødt kort etter å ha bommet på ballen og sparket Francis Coquelin rett i kneet.

(©NTB)