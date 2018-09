Serena Williams klar for US Open-finale

ntbsport

Kampen endte 6-0, 6-3 og var unnagjort på 66 minutter.

Williams har seks ganger vunnet US Open, men legger ikke skjul på at årets turnering er særlig betydningsfull for henne. Det vil nemlig markere et fantastisk comeback etter at hun ble mor til datteren Olympia i september i fjor.

Den amerikanske 36-åringen står fra før med 23 Grand Slam-titler. Med enda en seier vil hun tangere den gamle rekorden til Margaret Court.

I den andre semifinalen møtes amerikanske Madison Keys og det japanske stjerneskuddet Naomi Osaka. Finalen spilles lørdag.

(©NTB)