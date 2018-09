Fotball: Norges lag som varslet av TV 2

ntbsport

Under junisamlingen sa Lars Lagerbäck at han ikke likte at laget hver gang lekket ut til mediene før tiden, og at han vurderte å vente med å informere spillerne om uttaket for å hindre flere lekkasjer. Mot Panama greide fotballforbundet å unngå at laget ble lekket, men før åpningskampen i nasjonsligaen kunne TV 2 igjen rapportere om startelleveren mange timer før den var ment for offentligheten.

Det er ingen store overraskelser i laguttaket. Omar Elabdellaoui ble foretrukket framfor Jonas Svensson som høyreback. Lagkaptein Stefan Johansen starter i en kantrolle selv om han var utfordret særlig av Iver Fossum, og Bjørn Maars Johnsen blir Joshua Kings makker på topp, som i forrige kamp mot Panama.

I det kypriotiske laget er spilleren å se opp for spissen Pieros Sotiriou, som har scoret flittig for Ståle Solbakkens FC København.

Kypros er for øvrig nasjonen Norge har best landslagsstatistikk mot. Ni tidligere kamper, alle siden 1988, har gitt like mange norske seirer, med total målscore 24-4. Bortsett fra en kamp (i 1995) har alle kampene mellom nasjonene inngått i EM- eller VM-kvalifisering eller nå Nations League.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 6 Håvard Nordtveit, 3 Kristoffer Ajer, 2 Birger Meling – 8 Stefan Johansen (kaptein), 19 Markus Henriksen, 15 Sander Berge, 11 Mohamed Elyounoussi – 7 Joshua King, 21 Bjørn Maars Johnsen.

Reserver: 12 Ørjan H. Nyland, 22 Sten Grytebust – 4 Tore Reginiussen, 5 Sigurd Rosted, 9 Alexander Sørloth, 10 Tarik Elyounoussi, 13 Fredrik Midtsjø, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 18 Ole Selnæs, 20 Martin Ødegaard, 23 Iver Fossum.

Kypros (4-5-1):

22 Urko Pardo – 6 Jason Demetriou (kaptein), 19 Konstantinos Laifis, 4 Giorgos Merkis, 21 Giorgos Vasiliou – 15 Fotis Papoulis, 13 Ioannis Kousoulos, 18 Kostakis Artymatas, 17 Renato Margaça, 8 Kharalambos Kyriakou – 10 Pieros Sotiriou.

Reserver: 1 Antonis Georgallides, 12 Konstantinos Panagi – 2 Grasimos Fylaktou, 3 Nikolas Ioannou, 5 Valentinos Sielis, 7 Giorgos Efrem, 9 Nestoras Mytidis, 11 Andreas Avraam, 14 Onisiforos Roushias, 16 Vasilis Papafotis, 20 Gregoris Kastanos, 23 Giorgos Ekonomides.

Dommer: István Kovács, Romania.

