Watford med full pott etter kruttsterk snuoperasjon

ntbsport

Kvarteret før slutt stanget Craig Cathcart inn vinnermålet etter en corner. Scoringen førte til elektriske scener på Vicarage Road. De frammøtte ble vitne til en snuoperasjon de ikke vil glemme med det første.

De siste årene har Tottenham så å si aldri gitt fra seg alle poengene når de liljehvite fra Nord-London først har tatt ledelsen. Søndag fikk gjestene merke hvorfor Watford er der de ligger på tabellen etter fire serierunder.

Det var José Holebas som slo hjørnesparket i forkant av vinnermålet. Ifølge statistikerne i Opta har venstrebacken vært involvert i fem av Watfords ni ligamål i høst (én scoring og fire assist).

Sterkt

Med fire strake seirer har Watford tolv poeng av tolv mulige. Lørdag greide Liverpool og Chelsea det samme. Tottenham jaktet også full pott, men kom til kort.

Tottenham tok ledelsen åtte minutter etter pause. Det skjedde da Abdoulaye Doucouré var maks uheldig og brystet Lucas Mouras innlegg i eget nett. Ifølge Opta var det Watfords 13. selvmål i Premier League.

Vertene deppet ikke over baklengsmålet. I stedet fant de motivasjonen og nøkkelen til å presse Tottenham bakover. Det var derfor ikke ufortjent da Watford-kaptein Troy Deeney i det 69. minutt gjorde 1-1 med hodet etter et Holebas-frispark.

I metallet

Noen minutter tidligere hadde Watford en ball i tverrliggeren. Da presset hjemmelaget Toby Alderweireld til å styre lærkula i metallet.

Før pause styret Tottenham banespillet fullstendig, men det ble bare nestensjanser ut av det. Gjestene var spesielt farlig på corner.

Kampens første store sjanse falt til Spurs etter et snaut kvarter. Alderweireld spilte til Dele Alli i bakrom, men Alli lyktes ikke da han fra 16 meter prøvde å heade ballen over Watford-keeper Ben Foster. Hodestøtet gikk en liten meter til side for mål.

Tottenhams neste oppgave er hjemmekampen mot Liverpool på Wembley 15. september. Samme dag skal Watford ta imot Manchester United. Klarer Vicarage Road-klubben nok en storskalp?

(©NTB)