Finnes frisparkperle ga VIF-seier i koket på Åråsen

Vinnermålet kom etter 33 minutters spill. Både Finne og Daniel Fredheim Holm sto klare til å skyte, men det var førstnevnte som prøvde seg. Det ble et lykkelig valg for gjestene.

Med høyrefoten dunket Finne ballen bak en sjanseløs Marko Maric i LSK-buret.

23-åringen scoret også da Vålerenga vant motsatt oppgjør på Valle Hovin i slutten av mai. Da gjorde han 1-0 hele fem minutter på overtid.

– Det var nervepirrende på slutten, så det var tøft å sitte på benken de siste 10-15 minuttene og kjenne på nervene. Dette er helt fantastisk, sa Finne til Eurosport etter Vålerengas første seier på Åråsen siden 2013.

– Tre på fire mot LSK. Det er ikke mye som er bedre enn det, la bergenseren til og viste til at han har scoret i alle VIFs tre siste seirer over rivalen.

Finne kunne fort vært tomålsscorer før pause. Seks minutter etter frisparkscoringen skjøt han mot keeperhjørnet, og Maric måtte ut i full strekk for å avverge 0-2.

Drama

Det var hele 10.409 tilskuere på Åråsen søndag kveld. I flomlyset fikk de frammøtte se et innholdsrikt og spennende oppgjør. LSK hadde flere sjanser, men greide ikke å overrumple Adam Larsen Kwarasey.

Etter et snaut kvarter sto Vålerengas sisteskanse fram med en kjemperedning. Erling Knudtzon tok med seg ballen fra høyre og siktet mot lengste hjørne, men der var Kwarasey oppe med venstrehånden.

Mest kok ble det da Thomas Lehne Olsen ble felt av Kwarasey rett før pause. LSK-spillerne og Åråsen-publikummet ville ha straffe, men det var vinket for en marginal offside i forkant av episoden.

Dommer Tom Harald Hagen og hans team måtte tåle pipekonsert da de tuslet av gresset etter første omgang. Olsen var svært lite fornøyd og slang med leppa i retning assistentdommeren som vinket for offside. Ordene ble fanget opp av en TV-mikrofon.

Stolpetreff

Etter sidebytte var det store muligheter begge veier. Etter en drøy time feide sommersigneringen Arnor Smarason en returball fra Kwarasey over mål fra fem meters hold.

Noen minutter senere ble Olsen spilt alene gjennom av Erik Brenden, men Vålerenga sisteskanse kom ut og reddet med en beinparade.

I det 72. minutt kunne Chidera Ejuke punktert det hele. Nigerianeren spilte vegg med Finne før han sendte ballen i stolpen.

Ikke lenge etterpå gikk LSK-kaptein Frode Kippe og Amin Nouri i tottene på hverandre. Kippe var forbannet over at Vålerenga-backen skjøt lenge etter at Hagen hadde blåst for stopp i spillet. Begge to fikk gult kort.

Mot slutten lyktes Vålerenga med å stenge av kampen og dra i land nok en trepoenger.

– Dette var deilig. Bortsett fra overtidsminuttene i forrige derby, er dette den kampen det har kokt mest, sa Finne og takket de tilreisende fra hovedstaden.

VIF har kommet seg i det siste. Oslo-laget står med tre strake seirer og er nummer seks på tabellen med 33 poeng. Det skiller fem poeng opp til Haugesund på bronseplass.

Lillestrøm har på sin side fortsatt en stor oppgave foran seg. Romerikingene står i fare for å rykke ned fra Eliteserien for aller første gang. De har 19 poeng, og det er kun målforskjellen som holder dem over Stabæk på kvalifiseringsplass. Start under nedrykksstreken har 17 poeng.

