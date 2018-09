Mareritt for Nyland og Villa

ntbsport

Nyland har fått kritikk i lokalmediene etter en ikke altfor imponerende start på Aston Villa-karrieren, og etter lørdagens stortap kan trolig nordmannen vente seg mer pepper.

Villa lå under 0-3 allerede ved pause og lokalavisen Birmingham Mail skriver i sitt kampreferat at Nyland trolig burde ha avverget både 2-0 og 3-0.

Først måtte Nyland se Mark Duffy sette inn 2-0 på et ikke altfor godt skudd, og deretter la Oliver Norwood på til 3-0 på frispark fra skrått hold som gikk inn ved nærmeste stolpe.

Nyland, som trolig innså at den ballen burde vært holdt ute, sparket i stolpen i frustrasjon.

"Det burde vært en rutinemessig redning, men i stedet flyr ballen inn i nettet", skriver Birmingham Mail om det sistnevnte målet.

Svakt forsvar

Med til historien hører det at Nyland ikke fikk nevneverdig hjelp av et Villa-forsvar som tidvis ikke hang sammen.

Fire minutter etter pause la Billy Sharp på til 4-0, og da hjalp det fint lite at nederlandske Anwar El Ghazi reduserte til 4-1 for gjestene. Lørdagen ble helsvart for et Villa-lag som røk på sesongens første tap.

Mannskapet til Steve Bruce er nummer 11 på tabellen ved inngangen til den kommende landslagspausen. Ørjan Nyland er tatt ut i Norges tropp til kampene Kypros og Bulgaria.

Henriksen-tap

Det ble heller ingen opptur for Markus Henriksen og Hull lørdag. Hjemmemøtet med Derby endte i sesongens fjerde tap. Nederlandske Florian Jozefzoon ble matchvinner i 2-1-oppgjøret.

Markus Henriksen spilte hele kampen på Hulls midtbane.

Leeds og Middlesbrough topper tabellen i mesterskapsserien etter ha spilt 0-0 fredag. Begge har 14 poeng. Leeds er foran på målforskjell.

Queens Park Rangers, Reading og Ipswich er alle under nedrykksstreken.

