Nadims utligningsmål kan bli gull verd for Danmarks kvinnelandslag

Sverige revansjerte sitt sjokktap i Ukraina med 3-0-seier i Göteborg etter scoringer av Elin Rubensson, Magdalena Eriksson og Kosovare Asllani.

Hadde Danmark samtidig tapt, måtte danskene slå Sverige med fire mål i Viborg tirsdag for å vinne gruppen og ta seg til VM. Nadims utligning betyr at dansk seier uansett vil være nok, ettersom bare to poeng skiller mellom lagene før gruppefinalen.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk det ene poenget, men jeg vet godt at vi spilte elendig. Jeg også. Vi skapte mye, men vi var ikke skarpe, sa Nadim til DR.

Izabela Lojna ga Kroatia ledelsen etter en time.

Danmarks lagkaptein Pernille Harder vant torsdag UEFA-prisen for årets kvinnelige spiller. Det var kampen mot Kroatia som gjorde at hun ikke kunne være til stede i Monaco, men hun levde ikke opp til det i den viktige kampen.

Svenskene fortviler ikke over at gruppeseieren er mindre trygg enn den så ut til å bli.

– Det er slike kamper som er de morsomste å spille. Det er kniven mot strupen, og det er da man henter fram litt ekstra. Det kommer vi til å gjøre, sier Rubensson til TT.

Sveits-miss

Sveits hadde torsdag sjansen til å sikre VM-billett, men misbrukte den da det ble 1-2-tap borte mot Skottland. Dermed har lagene like mange poeng før tirsdagens bortekamper mot Albania (Skottland) og Polen (Sveits).

Vinner begge, går Sveits direkte til VM takket være bortemålet Lara Dickenmann scoret torsdag. Hun reduserte i det 7. minutt etter at skottene hadde sjokkåpnet ved Erin Cuthbert og Kim Little, og flere mål ble det ikke.

Skottlands seier gjør at laget kan gå direkte til VM om sveitserne snubler i Polen, og betyr at toeren i gruppen er garantert å komme med i toeromspillet. De fire beste av sju toere skal spille om Europas siste VM-plass.

Poengkrav

Det kan være dårlig nytt for Norge, som fredag må slå (eller iallfall ta poeng mot) Slovakia for å ha matchball hjemme mot Nederland tirsdag. Skulle Norge avgi mange poeng i de to kampene, henger også omspillsplass i en tynn tråd.

Fortsatt er bare Spania og Italia klare som gruppevinnere i de sju gruppene, som alle spilles ferdig tirsdag.

