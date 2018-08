Modric kåret til årets mannlige fotballspiller i Europa

ntbsport

Prisutdelingen skjedde i forbindelse med trekningen til mesterligagruppespillet for menn.

– Det er et fantastisk øyeblikk for meg. Jeg er glad for denne prisen. Jeg vil takke alle som stemte på meg, Real Madrid, mine lagkamerater og trenere. Denne prisen hører til dem også, sa Modric under utdelingen.

Luka Modric etterfulgte Cristiano Ronaldo, som også var nominert. Liverpool-toppscorer Mohamed Salah var den siste nominerte under prisutdelingen.

Modric herjet for Real Madrid forrige sesong, og spilte en hovedrolle for Kroatia under fotball-VM. Kroatia tapte finalen mot Frankrike.

Ada Hegerberg var nominert til årets kvinnelige fotballspiller i Europa, men gikk allerede tirsdag ut med at hun hadde fått beskjed om at hun ikke ville få prisen.

Hegerberg vant UEFA-prisen som årets spiller i 2016. Da mottok hun den på scenen sammen med Cristiano Ronaldo, som vant tilsvarende pris på herresiden.

Danske Pernille Harder, lagvenninne med Caroline Graham Hansen i Wolfsburg, vant prisen. Hegerbergs lagvenninne Amandine Henry var den siste nominerte.

