Schweinsteiger scoret i tårevått farvel

Den tyske midtbanespilleren kom til Bayern München som 13-åring i 1998 og utviklet seg omsider til å bli en avgjørende spiller både på klubblaget og for Tysklands landslag. I 2015 dro han på lån til Manchester United, før han 18 måneder senere bestemte seg for å avslutte karrieren i Chicago Fire i USA.

Dermed var det naturlig at 34-åringens testimonialkamp ble spilt mellom Bayern München og Chicago Fire på Allianz Arena. Schweinsteiger spilte den første omgangen for sin nåværende klubb, før han tydelig berørt ikledde seg den røde Bayern-drakten etter pause.

Scoret på volley

Etter at Serge Gnabry, Sandro Wagner og Arjen Robben hadde fikset 3-0-ledelse for tyskerne, ble Schweinsteiger flyttet fra sin vante midtbaneposisjon og opp til spissplassen. Der fikk han æren av å fastsette sluttresultatet til 4-0 på en strålende utført volley etter 83 minutter.

Da kampen var over, ble Schweinsteiger utnevnt som det 18. medlemmet i klubbens «hall of fame», sammen med legender som Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Lothar Matthäus og Philipp Lahm.

500 kamper

Deretter ble en video spilt av på stadionets storskjermer. Der ble Schweinsteiger hyllet som en «fotballgud» av sine tidligere lagkamerater. Videoen tvang fram tårene hos Schweinsteiger, som også gråt da han forlot banen etter sin 121. og siste kamp for Tyskland for to år siden.

– Jeg er en av dere, og det vil jeg alltid være. Fortiden min tilhører Bayern München og ingen andre. Uten dere hadde jeg ikke vært her, sa hovedpersonen selv etter kampslutt.

I løpet av sin karriere i Bayern München spilte Schweinsteiger 500 kamper og scoret 68 mål. Blant de 22 titlene han var med på å vinne, var Champions League-triumfen i 2013.

