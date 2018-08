Padlemester utestengt i fire år for prøvenekt

ntbsport

Osypenko-Radomska vant medaljer i fire sommerleker på rad, sist i Rio-lekene i 2016.

35-åringen vant sine medaljer for Ukraina i 2004 til 2012, deriblant gull i K1 500 meter i Beijing for ti år siden. Deretter begynte hun å konkurrere for Aserbajdsjan og vant bronse i K1 200 meter i Rio.

Hun nektet å avgi prøve da hun ble oppsøkt av dopingjegere utenfor konkurranse.

– Fire års utelukkelse sender et klart budskap til alle våre utøvere om at de må følge reglene, sier ICFs generalsekretær Simon Toulson.

Osypenko-Radomska kan anke straffen til Idrettens voldgiftsrett.

(©NTB)