Wozniacki lett videre i US Open-heten

28-åringen har slitt med skader i oppkjøringen til årets siste Grand Slam-turnering og har fått få kamper til å venne seg til amerikansk hardcourt, men hun gjorde kort prosess med australske Samantha Stosur, som ble slått 6-3, 6-2.

Stosur vant turneringen i 2011, men har siden falt til 64.-plass på rankingen og er langt fra gammel klasse.

Det ble målt 35 varmegrader i Flushing Meadows allerede da spillet startet tirsdag formiddag lokal tid, og WTAs hetereglement ble dermed aktivert. Det innebærer at det gis ti minutters pause mellom 2. og 3. sett dersom minst en av spillerne ber om det.

Det eksisterer egentlig ingen heteregel på ATP-touren, men da temperaturen steg ytterligere, ble regelen etter råd fra legene utvidet til å gjelde også mennene, som kan be om pause mellom 3. og 4. sett. Det hjalp ikke mye, og fire av de åtte første kampene for menn tirsdag endte med at en av spillerne ga opp.

Preget av solen

Pause var ikke aktuelt for Wozniacki, som avgjorde i strake sett, men kampen på Arthur Ashe stadion ble veldig preget av forholdene ettersom den ene banehalvdelen lå i skygge og den andre var badet i sol. Den som befant seg på skyggesiden hadde tendens til å gjøre det best.

Derfor var det viktig da Wozniacki fra solsiden brøt til 3-1-ledelse i første sett. Stosur kjempet seg tilbake i kampen, men greide ikke å stå imot da dansken viste sin klasse. Etter en time og 24 minutter var Wozniackis arbeidsøkt over.

– Det var veldig varmt der ute i dag, og det gjorde det vanskelig. Jeg prøvde å kjøle meg ned med is ved sidebyttene, og så forestilte jeg meg at jeg satt på stranden med en margarita i hånden, sa Wozniacki.

Hennes far og trener Piotr sa at han ikke kan huske en kamp hvor det har vært så varmt, og Carolines mor Anna måtte forlate tribunen fordi hun ble dårlig av varmen.

Ambisjoner

Etter verdensener Simona Haleps sjokktap mandag er Wozniacki høyest rangerte kvinne i turneringen, og målet hennes er å følge opp triumfen fra Australian Open i januar med nok en Grand Slam-tittel på hardcourt.

Neste motstander blir ukrainske Lesia Tsurenko.

Petra Kvitova (5.) og Jelena Ostapenko (10.) er andre topp-ti-spillere som tok seg videre tirsdag. De slo henholdsvis Yanina Wickmayer og Andrea Petkovic.

Også svenske Johanna Larsson er klar for 2. runde. Hun beseiret franske Alizé Cornet i tre sett og tok seg for første gang på 16 måneder videre fra 1. runde i en Grand Slam-turnering.

Cornet beskrev forholdene som et «mareritt». Gråtende fortalte hun turneringslegen at hun var kvalm og hadde hodepine på grunn av heten.

