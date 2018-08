Borussia Dortmund sikret seg Paco Alcácer fra Barcelona

ntbsport

Tre dager før overgangsvinduet lukkes ble den spanske landslagsspissen hentet fra Barcelona, i første omgang på en sesonglang leieavtale. Borussia Dortmund har sikret seg opsjon på kjøp dersom leieoppholdet svarer til forventningene.

De forventningene er store. Alcácer er identifisert som spilleren som kan gjøre Borussia Dortmund til en seriøs utfordrer til Bayern Münchens hegemoni i tysk fotball.

– Vi gleder oss veldig over at Paco Alcácer besluttet å komme til oss, og vi er overbevist om at han er en type spiller som vil passe inn i vårt lag og vår stil, sier sportsdirektør Michael Zorc.

– I Barcelona jobbet han daglig med flere av verdens beste spillere. Det er den ekstreme konkurransen om spilletid i den klubben som gjør at han etter to år har bestemt seg for å starte på nytt hos oss.

Alcácer, som scoret 15 mål på 50 kamper for Barcelona selv om mange av dem var korte innhopp, sier at han gleder seg til å spille i tysk Bundesliga.

– Det er en av verdens beste ligaer, og Borussia Dortmund med sine utrolige fans og særlig den berømte sørtribunen, har en magisk klang for alle fotballspillere, sier 24-åringen (fyller 25 torsdag).

Borussia Dortmund er vant til å ha fremragende måljegere på topp, med Robert Lewandowski og Aubameyang som to av de fremste. Da sistnevnte ble solgt til Arsenal, ble Batshuayi leid inn som erstatter, men han ble i sommer hentet tilbake til Chelsea, som så leide ham ut til Valencia.

Uten en tradisjonell midtspiss i troppen vant Dortmund 4-1 over RB Leipzig i serieåpningen og går til helgens runde som serieleder.

(©NTB)