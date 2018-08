Tottenham ydmyket United i fotballfyrverkeri

ntbsport

Dermed øker trykket ytterligere mange hakk på Uniteds allerede hardt pressede manager José Mourinho. Én seier og to tap på sesongens tre første ligakamper er særdeles mager kost.

– Vi har jobbet veldig godt denne uken og forberedt oss godt til denne kampen. Vi spilte godt, og spillerne viste en fantastisk holdning. I pausen burde vi ledet med minimum to mål. Så endret kampen seg litt, og plutselig sto det 0-2, men laget (vårt) var fortsatt inne i kampen. Jeg tror alle følte at ett United-mål kunne endret denne kampen, men så kom det tredje målet og drepte kampen, sa Mourinho til Sky Sports etter kampen.

Tottenham har på sin side tre seirer. Bedre kunne sesongen knapt startet. Tottenham-kollega Mauricio Pochettino var naturlig nok storfornøyd.

– Dette er et massivt resultat for oss, men vi vet at det er lenge igjen av sesongen. Nå må vi holde oss rolig, sa han.

Kane scoret igjen

United var best før pause mandag, men i annen omgang skiftet kampen fullstendig karakter. Da raknet det fullstendig for hjemmelaget.

Dermed kunne Pochettino bokføre en sjelden seier på Old Trafford. Målmaskinen Harry Kane scoret i tillegg sitt andre mål for sesongen og har for alvor lagt augustspøkelset bak seg.

– Vi ville starte sesongen sterkt, og tre seirer på tre er fantastisk. Dette er et vanskelig sted å komme, og statistikken vår her er ikke god, så dette er stort, sa Kane.

Med to scoringer beviste også Lucas Moura at han blir en viktig bidragsyter for Spurs denne sesongen.

– Jeg kan ikke sette ord på det jeg føler nå. Jeg må bare rette en takk til Gud. Dette er et stort øyeblikk for meg, sa brasilianeren.

Tok grep

United-manager Mourinho hadde i forkant av mandagens kamp presset hvilende tungt på skuldrene etter det forsmedelige 2-3-tapet for Brighton i forrige ligarunde. Portugiseren gjorde seks endringer i startoppstillingen og fikk god respons før pause.

Hjemmelaget dominerte kampen de første 45 minuttene og kunne fort gått til pause med både 1-0 og 2-0. Den største målsjansen fikk Romelu Lukaku da han rundet Tottenham-keeper Hugo Lloris, men bommet på det åpne målet fra spiss vinkel.

United-ledelse kunne det også blitt da et innlegg skiftet retning i Tottenham-forsvarer Jan Vertonghen og strøk stolpen etter 35 minutters spill. Keeper Lloris var utspilt ved den anledningen.

Fyrverkeri

Lloris voktet gjestenes mål mandag til tross for at han fredag morgen ble arrestert for fyllekjøring. Noen timer etterpå beklaget han episoden offentlig.

Mandag var Lloris meget god på Old Trafford i en kamp som var et fyrverkeri også etter pause. Da med Tottenham soleklart i førersetet.

Annen omgang var kun fem minutter gammel da et hjørnespark fra Kieran Trippier havnet på hodet til måltyven Harry Kane. Storscoreren knuste United-forsvarer Phil Jones i duell og stanget bortelaget i ledelsen.

I minuttene som fulgte skjedde ting fort. Først fikk Lukaku en kjempesjanse til å utligne, men Lloris reddet strålende. Sekunder deretter stormet Christian Eriksen rundt på Uniteds høyreside og fant Lucas Moura foran mål. Han satte ballen kontant i mål bak keeper David de Gea.

På sidelinjen så en frustrert Mourinho knapt ut til å tro det han så. Verre skulle det bli. Fem minutter før slutt satte Moura inn sitt andre for dagen etter en strålende prestasjon.

