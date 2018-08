Sjokktap for Halep i US Open

ntbsport

Dermed vanket det en kjempeoverraskelse allerede på første dag av sesongens siste Grand Slam-turnering. De færreste hadde sett for seg at Halep skulle bli den første stjernespilleren som røk ut.

Estlandske Kanepi, som er rangert som nummer 44 i verden, sendte den rumenske favoritten på hodet ut i to strake sett. Sifrene ble 6-2, 6-4.

Kampen varte i kun 77 minutter.

Tennispublikummet i New York fikk raskt en indikasjon på hvilken vei det bar. Halep ble brutt både i sitt andre og tredje servegame, og deretter så Kanepi seg aldri tilbake.

I andre sett ledet den estlandske jenta på et tidspunkt 4-1, før Halep slo tilbake og utliknet til 4-4. Deretter røk så verdenseneren på et nytt servebrudd og måtte se US Open-eventyret ta slutt nesten før det hadde begynt.

Halep er den første førsteseedede spilleren i US Open-historien som ryker i åpningsrunden.

