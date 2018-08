Kvinneseier i Norsk Derby på Øvrevoll

ntbsport

– Dette var helt utrolig. Vi er fem venninner som eier denne hesten, og han var svært god i dag. Å vinne et Derby er noe helt spesielt, og denne hesten er god for større oppgaver, sa Vibekke Nagell-Erichsen til Equus på vegne av eierne etter den imponerende seieren.

Square De Luynes fikk 712.500 kroner for å vinne Norsk Derby. Jockey Rafael Schistl la lista høyt på forhånd, for han sa rett ut at han trodde han skulle vinne de to største løpene på Øvrevoll søndag, Norsk Derby og Marit Sveaas’ minneløp med 800.000 kroner i førstepremie.

– Jeg liker å legge press på meg selv, men jeg hadde klokkertro på begge mine hester. I Marit Sveaas’ minneløp hadde jeg Our Last Summer, som er en fantastisk bra hest. I dag var han strålende opplagt, og jeg var veldig fornøyd med ham. Square De Luynes kunne hvem som helst ha vunnet med. Jeg satt bare på, strålte den Brasil-fødte toppjockeyen.

Niels Petersen trener begge vinnerne, og han kunne glede seg over en av sine beste dager på galoppbanen noensinne.

– Alt klaffet. Det er helt fantastisk når hesten gjør som jeg håper, sa Øvrevolls mestseirende trener.

(©NTB)