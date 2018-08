Hegerberg scoret to i serieåpningen

ntbsport

Hegerberg trengte snaut fem minutter på å åpne sin målkonto i den nye sesongen. Hun satte inn 1-0 med hodet.

Amel Majri og Shanice van de Sanden økte til 3-0 før pause. Hegerberg punkterte kampen for godt med sitt 4-0-mål rett etter sidebytte. Også Majri ble tomålsscorer, mens Isobel Christiansen, Amandine Henry og Lucy Bronze også tegnet seg i målprotokollen.

– Vi er glade for å spille seriekamp igjen, for vi har jobbet hardt under sesongforberedelsene, sa Hegerberg til klubbens nettsted.

– Vi arbeider hele sesongen for å vinne kampene våre, og det skal mye trening til for å forbedre oss. Hele tiden er det noe å jobbe med, justeringer å utføre og automatiseringer å gjenfinne. Alt kommer med arbeid.

Trener Reynald Pedros var suspendert lørdag og lot assistenten Charles Devineau lede laget fra benken.

– En meget god start. Jeg vil gratulere mine spillere, sa han etterpå.

Forrige sesong vant Lyon serien og mesterligaen, men tapte cupfinalen mot erkerival Paris Saint-Germain.

Lyon møter neste måned Avaldsnes i første runde i mesterligaens cupspill.

(©NTB)