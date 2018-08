Viking avkledd av naboen, 0-3-tap for Berntsen

ntbsport

Hjemmelaget gikk opp i 2-0 på de første 16 minuttene etter mål av Jasmin Bogdanovic og Vegard Erlien. Etter vel en times spill la Sanel Kapidzic på til 3-0. Da var det hele definitivt avgjort.

Sandnes Ulf kom til Viking-oppgjøret med fem strake kamper uten triumf og bare en seier på de elleve siste.

For tabelleder Aalesund gjør resultatet at klubben kan få en liten luke på toppen. Laget har to kamper til gode på Viking og er tre poeng foran.

De to beste rykker rett opp i Eliteserien, og Viking får konkurranse om å klare det. Mjøndalen og Sogndal er nærmest rogalendingene på tabellen.

Lagene plassert fra tre til og med seks spiller kvalifisering om den tredje Eliteserien-billetten. Der er også nummer tre fra bunnen i den øverste divisjonen med i siste runde.

