King med straffemål mot Everton, to røde kort og opphenting

I sluttminuttene ble Michael Keane liggende nesten urørlig ute på banen etter en kollisjon. Han fikk oksygen og ble tatt av banen på båre. Det er uklart hvor alvorlig situasjonen er for ham.

King scoret åtte seriemål forrige sesong og hele 16 i 2016/17-sesongen. Lørdag kom scoringen på et straffespark. Callum Wilson ble tatt for hardt av Leighton Baines, og dommeren kunne ikke unngå å gi hjemmelaget straffe.

Det tok ikke lang tid før det sto 2-2. Nathan Aké scoret på en retur fra stolpen.

Everton fikk spissen Richarlison sendt i garderoben etter 41 minutter. Han fikk direkte rødt kort etter det som så ut til å være en forsiktig skalling mot Bournemouths Adam Smith. Det skjedde da vertene var i angrep og i ferd med å ta et innkast.

Everton tok ledelsen i undertall i 2.-omgangen. Theo Walcott avsluttet et kvikt angrep med et godt skudd som gikk inne nede ved stolpen til Asmir Begovic.

Like etter målet fikk også Bournemouth en mann utvist. Smith tok et skikkelig tak i trøya til Walcott, og det var nesten som å be om et rødt kort.

Keane headet inn 0-2 etter 66 minutter. Begovic kunne absolutt ha stoppet den ballen før den gikk inn.

Dermed så det ut som Bournemouth skulle tape for første gang i serien denne sesongen etter seirer over Cardiff og West Ham, men sluttspurten var god og kunne med litt flaks også ha gitt et seiersmål.

