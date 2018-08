Tour de France-arrangør vurderer stupbratt etappefinale

ntbsport

Støvet etter årets sykkelfest i Frankrike har såvidt lagt seg, men likevel er arrangørene i full gang med å planlegge neste års løype. Den kan komme til å innholde en krevende nyvinning.

Mye tyder nemlig på at arrangørene akkurat som i årets utgave ser for å legge avslutningen på en av fjelletappene til skistedet La Planche des Belles Filles, men med en ikke ubetydelig vri, melder radiostasjonen France Bleu ifølge cyclingnews.com.

Rytterne kan nemlig måtte ta seg opp til målgangen på toppen av fjellet ved å benytte en rute som hittil ikke er brukt. Traseen som ettersigende er under vurdering, er i dag en tursti, men vil bli belagt med asfalt dersom den blir del av Tour de France-løypa.

Den nye delen klatringen har en stigningsprosent på maksimalt 24. Det vil gjøre den brutale klatringen opp til La Planche des Belles Filles enda mer krevende enn den allerede er.

Til grunn for spekulasjonene om den nye og krevende løypevarianten ligger en twittermelding Tour de France-toppen Stephane Boury la ut til sine følgere tidliger denne uken. Boury har ansvar for å planlegge avslutningene av de ulike etappene i rittet.

Den omtalte meldingen inneholdt et bilde av en notatblokk og et måleapparat. I tillegg var bildet ledsaget av teksten "Her vurderes det å legge en avslutning i TDF 2019...24 prosent stigning...100 meter fra målstreken...det blir litt av et show".

Twittermeldingen inneholdt ingen hint med hensyn til hvor Boury oppholdt seg, men radiostasjonen Franc Bleu hadde fanget opp rykter om at Tour de France-toppen var ved La Planche des Belles Filles.

Etter å ha oppsøkt skistedet fant stasjonens journalister det nøyaktige stedet der Boury hadde tatt sitt bilde.

La Planche des Belles Filles har vært benyttet som målgang i Tour de France tre ganger tidligere. Chris Froome er blant dem som har vunnet der.

