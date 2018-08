Tottenham-stjerne beklager promillekjøring

ntbsport

Politiet i London bekrefter at Tottenham-keeperen blåste rødt i en promillekontroll natt til fredag, og at han deretter ble tatt med til arresten.

– Jeg vil med hele mitt hjerte si unnskyld til min familie, klubben, mine lagkamerater, manageren (Mauricio Pochettino) og alle tilhengerne, sa Lloris i en uttalelse.

– Promillekjøring er fullstendig uakseptabelt. Jeg tar fullt ansvar for min oppførsel, og det er ikke slik jeg ønsker å framstå.

Tottenham kommenterte hendelsen gjennom en talsmann.

– Klubben tar hendelser som denne ekstremt alvorlig, og det vil bli håndtert internt, sa han.

Den franske VM-helten ble stanset i en rutinekontroll ved Gloucester Place i London klokka ti på halv tre natt til fredag og ført til politistasjonen ved Charing Cross. Der tok politiet bilder og fingeravtrykk av Lloris, før han ble satt i glattcelle.

Lloris måtte tilbringe sju timer på cella før han ble sluppet fri mot kausjon. En talsmann for Metropolitan Police sier at franskmannen er siktet for kjøring i påvirket tilstand og må møte i retten 11. september.

Lloris var kaptein for det franske landslaget som ble verdensmestere i Russland i sommer. Han har også spilt over 250 kamper for Tottenham siden han kom til klubben fra Lyon i 2012.

Kommende mandag skal Tottenham ut i storkamp i Premier League mot Manchester United.

(©NTB)