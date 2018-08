Ruud én kamp unna US Open-spill

ntbsport

19-åringen fra Snarøya herjet ikke like rått som i onsdagens kamp mot italienske Andrea Arnaboldi. Purcell jobbet hardt og tvang Ruud til å flytte mye mer på seg på hardcourten, men han klarte ikke å overvinne nordmannens slitestyrke.

– Det var spennende, og jeg var litt nervøs. Heldigvis tok han tiebreaket. Jeg tror han var litt nervøs, men han klarte å skjerpe seg. Vi får være fornøyd, sa pappa og trener Christian Ruud til Eurosport etter kampen.

– Det var drama fra første sekund. Purcell servet bra, og Casper ble litt frustrert. Bakover var Casper bedre, la han til.

Hardere

I første sett klarte ingen å bryte hverandres serve. I tiebreaket brøt Ruud sin australske motstander to ganger og føk opp i 6-2-ledelse, men ble deretter selv brutt og rotet bort en rekke settballer.

Purchell greide å redusere til 5-6. Så dro Ruud fram en solid forehand og kunne juble for 7-5 og seier i tiebreaket.

I torsdagens duell måtte Ruud kjempe markant hardere for poengene enn dagen før. Servingen var heller ikke like solid.

Et par ganger glapp det litt for Ruud i andre sett. Riktignok brøt han umiddelbart Purcell, men australieren kjempet seg tilbake til både 3-3 og 5-5 etter å ha fått uttelling for bruddballene sine.

Sterk forehand

Ruud så ut til å være litt på defensiven, men han viste mental styrke da han brøt til 6-5. I avslutningen var Snarøya-gutten iskald. Da sto han fram med en eminent forehand og servet hjem settet og avansementet til siste hinder i US Open-kvalifiseringen.

I det siste gamet ledet Ruud 40-0. Han fikk dermed tre matchballer, og han utnyttet den første.

Ruud vant flere games i torsdagens oppgjør etter først å ha ligget under 0-30.

På verdensrankingen er Ruud plassert på 143.-plass, mens Purchell er rangert som nummer 250.

Med seier i kvalifiseringsfinalen mot colombianske Daniel Galán vil Ruud være klar for sin tredje Grand Slam-turnering i år. Hans eneste miss kom i Wimbledon.

Galán ligger på 184.-plass på ATP-rankingen.

