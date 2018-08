Molde mistet ledelsen og røk 1-3 borte mot Zenit

ntbsport

Lenge lå MFK an til å få med seg et sterkt utgangspunkt fra St. Petersburg. Miha Mevljas scoring helt på tampen ødela derimot mye. Romsdalslaget må score minst to mål i returoppgjøret for å ta seg til europaligaens gruppespill.

Moldes viktige bortemål kom tre minutter før pause. Etter en lang ball fra MFK-keeper Andreas Linde fluktet Petter Strand den videre med hodet inn i feltet. Der sto Miha Mevlja klar til å stange unna, men klareringen endte rett foran Hestad på 16 meter.

Med høyrefoten skjøt 23-åringen lavt via stolpen og i nettet bak Zenits målvakt Andrej Lunev.

Trykk

Det skulle ikke bli norsk seier i St. Petersburg. Utover i annen omgang fikk hjemmelaget et trykk på Molde, og drøyt 20 minutter før slutt kom 1-1-scoringen. Stjernespiss Artem Dzjuba knuste Vegard Forren i boksen og headet inn utligningen.

I forkant av målet rotet Hestad bort ballen til Aleksander Anjukov, som spilte videre til Sebastian Driussi. Argentineren la så inn i feltet, der Dzjuba steg til værs og ordnet hjemmejubel.

Ti minutter før slutt skulle Zenit også få 2-1-målet. Innbytter Anton Zabolotnij scoret på en returball via Ruben Gabrielsen. Rett før hadde Dzjuba dratt av Babacar Sarr og fått stolpetreff.

Stolpetreff

MFK fikk kjørt seg litt i åpningsminuttene. De russiske vertene dominerte og hadde en ball i stolpen etter tolv minutters spill. Hernani smakte på aluminiumen da brasilianeren styrte videre et skudd fra Dzjuba.

Det skulle vise seg å bli det farligste hjemmelaget hadde å komme med de første 45 minuttene. Molde ble stadig mer komfortabel i Zenits storstue, og Ole Gunnar Solskjærs utvalgte begynte etter hvert å yppe seg.

Fredrik Aursnes sto for MFKs første sjanse i kampen. I det 21. minutt fikk han en tå på Eirik Hestads innlegg langs bakken, men ballen gikk rett til side for den ene stolpen.

Returkampen spilles på Molde stadion torsdag neste uke.

