Drømmescoringer da Rosenborg overbeviste med 3-1 over Shkëndija

Tomålsseieren bør bety at reisen til returkampen i Makedonias hovedstad Skopje bør bli av den mer avslappende typen.

Det skal godt gjøres at Rosenborg gir slipp på denne ledelsen. Selv om Shkëndija slett ikke ble utspilt etter alle regler, var det klasseforskjell på lagene og ikke minst var Rosenborg svært så effektive. Shkëndija ble avkledd da Rosenborg satte fart på ballen. Shkëndija var gode med ball, men var sjeldent målfarlige.

1-3-reduseringen som kom 13 minutter før full tid, var av det unødvendige slaget. Daft forsvarsspill gjorde at Stenio Junior fikk i vei et skudd fra 16 meter som gikk via Even Hovland og gjorde jobben vanskelig for RBK-keeper André Hansen.

- Jeg skulle gjerne ha sett at det ble 3-0 etter at vi nesten scoret på det som var før pause, sa Rosenborg-kaptein Tore Reginiussen til TV 2.

De flotte Rosenborg-målene er allerede nevnt, og 1-0-scoringen var kanskje den aller vakreste foran 8767 tilskuere.

11 minutter var spilt da ballen satt der den skulle. Vegar Eggen Hedenstad slo en lang ball opp til Nicklas Bendtner, og dansken la ballen tilbake til nykommeren Issam Jebali. Han tok noen få touch før han overlegent, lekkert og følsomt lobbet ballen over keeper fra rundt 20 meter. Tunisieren debuterte med å score mot Kristiansund, og han fulgte opp på mesterlig vis mot makedonerne.

Issam Jebali, som fra svenske Elfsborg, har fått en pangstart på RBK-karrieren, og bare minutter etter scoringen var han skummelt frampå igjen, men den skrudde varianten ville ikke i mål denne gangen.

Like etter var det Nicklas Bendtner sin tur, og da ble det 2-0. Bendtner var svært opplagt før pause, og innlegget til Jonathan Levi ble headet i mål av «Lord Bendtner» via bakken og over Shkëndijas keeper Kostadin Zahov.

Giftig

3-0-scoringen var også av det vakre slaget og kom etter en vakker kontring. Nicklas Bendtner var igjen involvert, og denne gangen slapp han ballen perfekt timet til en Birger Meling på overlapp. Rogalendingen slo et nydelig innlegg langs bakken til Jonathan Levi, og svensken kunne like annet gjøre enn å dunke ballen inn i kasse for mer eller mindre åpent mål.

Bortelaget var best i de første minuttene av kampen, men etter hvert tok Rosenborg over og kontrollerte bra omgangen ut. Rosenborg var langt mer effektive og scoret to fantastiske mål i 1. omgang.

Kontroll

I 2. omgang slakket Rosenborg naturlig nok av på tempoet. Noe annet skulle egentlig bare mangle etter de effektive første 45 minuttene.

Det var mange fornøyde fjes å se på Lerkendal-tribunen, blant dem legenden Nils Arne Eggen og styreformann Ivar Koteng. Koteng fikk mye kjeft etter at han sparket Kåre Ingebrigtsen, men det er et faktum at trønderlaget har sett bedre under ledelse av nederlenderen Rini Coolen.

Det blir etter all sannsynlighet mer europacupfotball på Lerkendal senere i høst med Coolen som sjef, selv om det glapp litt på tampen også torsdag kveld.

- Dessverre slapåp vi inn et mål mot slutten. Det var skuffende, men bortsett fra det er jeg fornøyd med både resultatet og kampen, sa Coolen til TV 2.

