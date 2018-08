Williams best betalte kvinnelige idrettsutøver

ntbsport

I perioden juni 2017 til juni i år tjente den amerikanske tennisstjernen cirka 160 millioner kroner, til tross for at hun hadde et opphold i forbindelse med fødsel.

Forbes skriver at 36-åringen ikke tjente mer enn rundt 550.000 kroner i prispenger, men at det er sponsoravtalene som fører henne til topps på listen.

Tidligere i sommer publiserte Forbes listen over de 100 best betalte idrettsutøverne i verden. Da var det ingen kvinner med på listen.

På listen over de ti best betalte kvinnelige utøverne dominerer tennisspillere på åtte av plassene.

Caroline Wozniacki er nummer to, mens Sloane Stephens er nummer tre på listen.

(©NTB)