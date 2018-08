Reiten-show da LSK Kvinner gikk til semifinale

ntbsport

Det spørs hvor lenge Reiten fortsatt er i norsk klubbfotball. Onsdag var hun igjen i en egen klasse.

Storscoreren tok hjemmelaget opp i 1-0 etter bare seks minutter. Hun doblet LSK-ledelsen i det 38. minutt etter en fæl glipp i VIF-forsvaret, og kort tid etterpå inntok hun servitørrollen på en fabelaktig måte.

Reitens pasning fra kanten duppet perfekt til Sophie Haug, som på volley satte inn 3-0. Etterpå kunne hun fortelle at det var et innøvd trekk.

– Jeg visste hvor jeg skulle legge den. Det ble perfekt, sa Reiten til NRK.

Revansj

Tidligere LSK-angriper Isabell Herlovsen reduserte for Vålerenga to minutter ut i annen omgang. Gjestene presset på for flere scoringer, men kom aldri nærmere. På overtid økte LSK-innbytter Synne Skinnes Hansen til 4-1.

– Det var ikke en veldig bra kamp, men vi vinner 4-1 og det er det viktigste. Vi var best i boksene, og slikt avgjør fotballkamper, mente Reiten.

I fjor ble LSK Kvinner slått ut av nettopp Vålerenga i semifinalen. Onsdag kom revansjen og drømmen om dobbelttriumf lever videre. I eliteserien topper romerikslaget tolv poeng foran toer Klepp.

Reiten er ligaens soleklare toppscorer med 17 mål.

Røa best på straffer

I onsdagens andre kvartfinale gikk Røa videre etter straffesparkkonkurranse mot Arna-Bjørnar. Selve kampen endte 1-1 etter scoringer av Svava Ros Gudmundsdottir og Lisa Naalsund. Røa avanserte med 8-7 på straffer.

Tirsdag vant Klepp 3-1 borte mot Kolbotn, mens Sandviken dro hjem med 2-1 fra bortemøtet med Trondheims-Ørn.

I semifinalene skal Klepp spille hjemme mot Sandviken, og Røa tar imot LSK Kvinner.

– Det er viktigst å vinne serien, men en cupfinale vil være er bonus, sa Reiten til NRK på spørsmål om cupens betydning for LSK-jentene.

