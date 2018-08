Ingen Ulland-straff etter utblåsing

ntbsport

– Nei da, det er absolutt ikke snakk om noen straff. Sånne ting kan skje innimellom, for eksempel når man taper eller når noe ikke går som man ønsker, så kan man fort bli litt ivrig, sier Bjørn Petter Ingebretsen til Eurosport.

Det var etter Godsets 1-1-kamp mot Start at Andersen kritiserte klubben. SIF-profilen mente laget hadde forberedt seg for dårlig, fremsto uten en plan B og hadde hatt det for gøy på trening. Saken har blitt tatt opp internt i drammensklubben.

– Jeg fikk med meg det som ble sagt, og jeg er ikke enig. Vi vet hvordan vi planlegger og har både en plan A og en plan B. Derfor får han svare for dette. For jeg ser det ikke på den måten for å si det sånn, sier Ingebretsen.

Andersen selv har ikke ønsket å tilføye noe til saken som har skapt støy i Drammen de siste dagene.

Vingen har spilt 18 kamper for SIF denne sesongen. Han har scoret to mål og leverte fem målgivende pasninger.

