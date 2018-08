Poengtap for opprykksjagende Mjøndalen

ntbsport

Mjøndalen kjemper for opprykk til Eliteserien. Søndag ble Vegard Hansens gutter passert av Viking, men de hadde muligheten til å legge rogalendingene bak seg på ny mot Åsane.

Det gikk ikke.

– Vi var kanskje litt heldige som fikk med oss ett poeng, men vi hadde jammen også sjanser til å få med oss tre. Vi var giftige på slutten. Det at vi får uavgjort her, viser at vi har tatt noen steg, sa Åsane-trener Mons Ivar Mjelde til Eurosport etter kampen.

Gjestene fra Bergen bet godt fra seg og gikk til pause med 1-0-ledelse etter en tidlig pangscoring signert venstreback Nikolai Harris. Ikke rart trener Mjelde var godt fornøyd halvveis.

Mjøndalen-trener Hansen hadde på sin side mest å utsette på effektiviteten. Han mente hjemmelaget gjorde en av sesongens beste omganger, uten å få uttelling for det.

Omdiskutert mål

I annen omgang kom imidlertid scoringen. Etter 18 minutters spill var midtstopper Sondre Solholm Johansen våkent framme og stanget inn utligningen. En offsideplassert Mjøndalen-kaptein sto foran keeper i situasjonen.

– Det er nok dårlig dømt. Mjøndalen hadde mange sjanser til å utligne, men den de scoret på skulle vært annullert, sa en oppgitt Mjelde.

Flere mål ble det ikke. Mjøndalen klarte aldri å skape det helt store trykket på gjestene, som tok med seg ett poeng tilbake til Bergen. Det kan bli verdifullt i kampen for å unngå nedrykk.

Åsane har kun tre lag bak seg på tabellen. Ned til Strømmen under streken skiller det samtidig hele sju poeng.

(©NTB)