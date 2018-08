Pedersen om Ødegaard-overgangen: – Vitesse er en klubb med ambisjoner

ntbsport

Tirsdag ble det klart at Ødegaard vender tilbake til den nederlandske æresdivisjonen. Etter halvannet år på lån i Heerenveen blir 19-åringen nå lånespiller i Vitesse fram til neste sommer.

Dermed kommer han til en klubb Eliteseriens toppscorer Marcus Pedersen kjenner godt. I 2010 forlot Pedersen Strømsgodset til fordel for nettopp Vitesse.

I totalt fire sesonger var han den nederlandske klubbens eiendom, men var periodevis lånt ut til både Vålerenga, danske OB og engelske Barnsley. Pedersen har mye godt å si om gamleklubben.

– Vitesse er en stor klubb som er blitt drevet godt over en lengre periode. Den har fått spillere til Premier League og diverse andre store ligaer. Det er absolutt en klubb det går an å lykkes i, sier han til NTB.

Henter gode spillere

Den nederlandske fotballsesongen er akkurat i gang. Etter to serieomganger har Vitesse kun AZ Alkmaar og PSV Eindhoven foran seg på tabellen.

– Det er en klubb med ambisjoner. Jeg vet de sikter litt høyere enn det de har greid de siste årene. I tillegg er de pengesterke og har alt av fasiliteter som er nytt. Du får alt du trenger der, sier Marcus Pedersen.

Strømsgodset-profilen er også klar på at Ødegaards nye arbeidsgiver er flink til å ta vare på unge spillere. Det finnes imidlertid et «men».

– Det er tøft, for Vitesse er en klubb som henter gode spillere. De har et godt samarbeid med Chelsea. Det gjør det ikke så lett for unge spillere, men de er flinke, sier Pedersen.

Vil trives

I 2014 forlot han Vitesse og byen Arnhem til fordel for Brann og Bergen. Pedersen er trygg på at Ødegaard kommer til omgivelser han kommer til å trives i.

– Arnhem er en veldig fin by. Den er vel på størrelse med Trondheim og har rundt 160.000 innbyggere, sier Pedersen og har helt rett i det.

– Beliggenheten i Nederland gjør i tillegg at det er kort vei til mange andre steder. Ødegaard kommer til å få det fint der, sier Godset-spissen.

Kommende søndag skal Vitesse ut mot serieleder AZ Alkmaar i æresdivisjonen. Det er langt fra sikkert at Ødegaard får sin debut der, ei heller at 19-åringen gjør like stor suksess i debuten som Marcus Pedersen.

I sin første kamp for Arnhem-klubben scoret nemlig hedmarkingen mot Utrecht.

(©NTB)