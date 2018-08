Norge med medaljehåp i padle-VM

ntbsport

– Det kommer båter fra for eksempel Canada, Australia, Japan og Argentina, og konkurransen er selvsagt hardere enn i EM, men målet er at Eivind skal ta medalje uansett, sier sportssjef Eirik Verås Larsen til NTB.

Verås Larsen har to OL- og tre VM-gull i tillegg sju gull i EM.

Foreløpig sliter Norge med å få opp utøvere med en slik kapasitet som Verås Larsen, men det finnes nok av talent blant de seks som representerer Norge i årets VM. Blant annet tok Norge tre bronsemedaljer i U23 i sommer.

God trening

Det skal også nevnes at Eivind Vold tok en 2.-plass på 5000 meter i et verdenscupstevne i mai. I det samme løpet havnet bror Amund på 3.-plass.

– Vi har fått gjennomført mye god den siste tiden, og vi er veldig fornøyd med måten vi har fått forberedt oss på, sier Verås Larsen.

5000 meter er enn så lenge ingen OL-distanse, men det er derimot K1 1000 meter, og der stiller Norge med Lars Magne Ullvang.

Steg

K2 1000 meter er også OL-distanse, og der utgjør Amund Vold og Jo Sondre Solhaug Norges lag.

– I fjorårets VM ble det mange plasseringer mellom 13 og 17, og vi håper å kunne bevise at vi har tatt et steg denne sesongen. Det hadde vært flott med medalje på 5000 meter, og vi håper at våre to båter i OL-klassene kan komme på topp 10. K2-båten vår har ikke deltatt internasjonalt før, men det er en spennende båt og vi ble enige om at det riktig at de fikk prøve seg denne gangen, sier Verås Larsen.

Norge stiller uten kvinner i mesterskapet. Anna Sletsjø var tatt ut til å delta på 5000 meter, men VM-deltakelse lar seg ikke kombinere med U23-VM på maratondistansen i september.

